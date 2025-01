Siccità, Censia: «Oltre alle misure emergenziali, bisogna aggiornare il piano di sicurezza dell'acqua»

«Raccomandiamo al gestore idrico e alle diverse istituzioni che contestualmente all’entrata in operatività dei nuovi sistemi di dissalazione prevedano e aggiornino un piano di sicurezza dell’acqua». Lo ha detto il direttore del Centro nazionale sicurezza delle acque dell’Istituto superiore di sanità, Luca Lucentini dinanzi le Commissioni riunite Bilancio e Ambiente della Camera in audizione sulle misure per affrontare le situazioni di particolare emergenza idrica come la siccità in Sicilia e sull’attuazione del Pnrr.

«Oltre a definire misure di gestione degli impianti legate alle misure emergenziali è importante che ci siano misure di breve medio e lungo periodo per garantire la resilienza dei sistemi» ha aggiunto Lucentini.