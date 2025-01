Il report di Mcl, scoperti in Italia 700 lavoratori irregolari in 4 mesi: la Sicilia al secondo posto per numero più alto

Nell’ultimo quadrimestre del 2024, dai controlli effettuati dalla forze dell’ordine in 11 regioni italiane, sono stati individuati oltre 700 lavoratori sfruttati o irregolari. Sono i dati che emergono dal secondo report dell’Osservatorio nazionale «Non coltiviamo l’illegalità», dell’associazione Lavoratori Stranieri del Movimento Cristiano Lavoratori sullo sfruttamento lavorativo, sul caporalato e sulla intermediazione illecita. I controlli e le irregolarità hanno riguardato soprattutto il settore agricolo, seguito da quello tessile e manifatturiero, ma non sono mancati interventi anche in attività commerciali e imprese edili.

La Puglia è la regione in cui è stato trovato il numero più alto di lavoratori irregolari (166), seguita da Sicilia (94), Toscana (88), Emilia Romagna (68) e Trentino-Alto Adige (61). Tanti gli imprenditori e i caporali coinvolti, raggiunti a vario titolo da denunce, provvedimenti di sospensione dell’attività, sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche da misure cautelari. I controlli sono stati effettuati in misura maggiore dalla Guardia di finanza e dai carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro.