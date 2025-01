Sicilia al nono posto per furti ai danni di banche

Nel 2023 sono stati registrati 260 furti ai danni di banche, pari ad un incremento del 14,5% rispetto al 2022. L’indice di rischio (rapporto tra numero di eventi e sportelli complessivi), è risultato pari a 1,2 furti ogni 100 sportelli, valore leggermente superiore rispetto a quello degli ultimi due anni ma ben distante dal valore massimo di 3,4 registrato nel 2019». È quanto emerge da un approfondimento della Fabi di Palermo sui dati emersi dal rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria 2024 dell’Ossif (il Centro di ricerca Abi sulla sicurezza anticrimine) che si basa sui dati del 2023. «A livello nazionale la prevalenza dei casi ha riguardato gli attacchi agli Atm che nel 2023 sono stati pari al 56,6% degli eventi totali, mentre le altre tipologie di furto hanno riguardato attacchi verso altri mezzi di custodia valori (26,9% dei casi) e tentativi di ingresso notturno in filiale o intrusioni in cui i malviventi non sono riusciti a commettere il furto (16,5%)», afferma Gabriele Urzì segretario provinciale Fabi e responsabile salute e sicurezza Fabi Palermo».