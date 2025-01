Allerta maltempo, pioggia e frane: esondano i fiumi in Sicilia e Calabria. Il bilancio dei danni

Disagi e allagamenti in tutte le provincie siciliane, mentre alle Eolie si contano danni per diversi milioni di euro. I danni più ingenti sono alle strutture portuali: a Lipari è stata letteralmente distrutta la banchina commerciale, a Vulcano l’arredo del costruendo nuovo porto, a Filicudi porto e a Stromboli sono stati scardinati e trasportati in acqua ampi tratti del grigliato del punto approdo aliscafi, oltre ad altri danni alle strutture; stessa cosa per il pontile di Canneto. A Lipari, per permettere l’approdo e lo sbarco dei mezzi dalla nave di linea, è dovuta intervenire una pala meccanica per liberare lo spazio minimo indispensabile. Giornata di lavoro intenso, infine, a Taormina dopo i danni registrati per il maltempo di ieri.

A Villagrazia di Carini, invece, è esondato il torrente Milioti. Un altro edificio, che era in fase di demolizione, è caduto a Caltanissetta travolgendo un’auto, per fortuna senza nessuno a bordo.

Sono Sicilia e Calabria, in particolare, le due regioni che oggi hanno dovuto fare i conti con le avverse condizioni meteo. A Palermo è crollata una palazzina, per fortuna disabitata, con inevitabili ripercussioni lungo le strade del quartiere di Ballarò. Numerosi anche gli alberi caduti, con una frana che ha coinvolto la strada provinciale a San Marino delle Scale.

Un forte temporale si è abbattuto nella notte sul Catanese, dove vige l'allerta rossa. Le zone maggiormente colpite sono Catania, Palagonia e Riposto. Dalla mezzanotte i vigili del fuoco del comando provinciale hanno eseguito una decina di interventi per danni provocati dalla pioggia, servizi di assistenza e dissesti statici.

A Misterbianco hanno soccorso utilizzando un canotto il guidatore di un'auto rimasto bloccato all'interno della vettura a causa della strada allagata (nella foto i soccorsi).

Esondazioni e frane non hanno risparmiato neanche la Calabria, seppur senza nessuna criticità particolare per la popolazione. Oltre 500 gli interventi dei vigili del fuoco, la gran parte per alberi, pali e cartelloni caduti per il forte vento che ha raggiunto in alcune zone anche i 100 chilometri orari.

Proprio a causa del vento, ieri sera un aereo Ryanair diretto a Reggio Calabria, ha tentato un atterraggio a Lamezia Terme ma anche in questo caso senza successo ed è stato dirottato su Brindisi. Nel Reggino sono esondati i fiumi Laverde, tra i Comuni di Bianco e Africo, e il fiume Mesima a Rosarno.

La situazione maltempo è comunque andata migliorando durante il corso della giornata, anche se Coldiretti lancia l’allarme per le colture in serra, che hanno riscontrato notevoli danni.

Per i prossimi giorni le previsioni meteo annunciano nuovi nubifragi e mareggiate a causa di due cicloni che imperversano sull’Italia. Un primo si sta spostando verso il Nord, mentre il secondo arriverà lunedì dalla Libia.