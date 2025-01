Aumenti su gas e luce, secondo lo studio di Facile.it rincari fino a 350 euro

L’analisi è stata realizzata prendendo in considerazione l’andamento degli indici PSV (il punto di riferimento per determinare il prezzo del gas naturale all'ingrosso in Italia) e PUN (l’indicatore del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica) da gennaio a dicembre 2024 e le previsioni elaborate dall’European Energy Exchange (EEX) da gennaio a dicembre 2025, a parità di consumi e altre condizioni economiche che gravano in bolletta. Nello specifico, il PUN, secondo le previsioni, aumenterà del 30% passando da un valore medio di 0,11 €/kWh del 2024 a 0,14 €/kWh del 2025, mentre il PSV, salirà del 37%, da una media di 0,39 €/smc del 2024 a 0,53€/smc del 2025.