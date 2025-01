Invasi meno vuoti dopo oltre un anno, incremento dell’acqua del 14%

Era già accaduto che i volumi, anziché calare, diventassero più o meno stabili, come appurato lo scorso novembre, ma un consistente rialzo, finora, non era mai stato registrato, perlomeno su base mensile: torna a salire l’asticella delle dighe siciliane, con un incremento d’acqua del 14% rispetto a inizio dicembre 2025. A dirlo è l’ultimo report dell’Autorità di bacino, che poco prima di Capodanno registra nel complesso degli invasi 195 milioni di metri cubi di risorsa idrica rispetto ai 171 rilevati 30 giorni prima.

Certo, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno resta un deficit del 34%, ma la crescita, nello stato di siccità severa in cui si trova il territorio, rappresenta un segnale confortante, «frutto delle piogge dell’ultimo mese e, per quanto riguarda l’Ancipa, che ha superato i 12 milioni di metri cubi raggiungendo gli stessi livelli di gennaio 2024, anche dello scioglimento della neve caduta sui Nebrodi nonché dalla gestione dei prelievi tra i comuni del Nisseno e dell’Ennese che dipendono dalla diga in questione, disposto dalla Regione».