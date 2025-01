Cos'è l'amiloidosi, la malattia di cui soffriva Toscani: sintomi e cure

Cure disponibili

Attualmente, non esiste una cura definitiva per l’amiloidosi, ma ci sono diverse opzioni di trattamento che possono aiutare a gestire i sintomi e rallentare la progressione della malattia. Le cure includono:

- Chemioterapia: utilizzata per trattare l’amiloidosi AL, eliminando le plasmacellule anomale.

- Inibitori della transtiretina: specifici per l’amiloidosi ATTR.

- Farmaci biologici: per ridurre l’infiammazione nell’amiloidosi AA.

- Trapianto autologo di cellule staminali: per pazienti selezionati con amiloidosi AL.

- Trapianto di organi: indicato in casi di danno irreversibile.

- Diuretici: per controllare l’edema.

- Modifiche dietetiche: per problemi gastrointestinali.

L'amiloidosi è una malattia complessa e grave, ma con le giuste cure e un trattamento tempestivo, è possibile migliorare la qualità della vita dei pazienti. La ricerca continua a svilupparsi, e nuove terapie promettenti stanno emergendo, offrendo speranza a chi ne è affetto.