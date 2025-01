Truffa da finto operatore di banca, polizia denuncia due persone: una di loro è siciliana

Prima il messaggio esce per un presunto accesso abusivo al conto corrente, poi la telefonata da un finto operatore della banca per chiedere di effettuare bonifici per salvaguardare il proprio risparmio. Quindi, la richiesta di disinstallare l’app dell’Home Banking per presunti aggiornamenti. Questi i tre step architettati da due persone per raggirare una donna di Senigallia (Ancona).

La polizia, al termine di articolate indagini, è riuscita a risalire all’identità delle due persone, un uomo residente in Campania e una donna residente in Sicilia, e a denunciarli per truffa in concorso. A far partire le indagini, la vittima che si è recata in commissariato raccontando di aver ricevuto il messaggio proveniente dalla casella messaggi del proprio istituto bancario di riferimento e dopo una chiamata dal numero di telefono appartenente al servizio clienti della banca, con la quale un finto addetto alla sicurezza della banca la invitava a effettuare dei bonifici per recuperare del denaro che le era stato sottratto impropriamente.