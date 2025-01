Liberata in Iran Cecilia Sala, la giornalista sta rientrando in Italia: l'aereo a Ciampino nel pomeriggio

L’aereo della presidenza del Consiglio che riporta in Italia Cecilia Sala, la giornalista che era detenuta in Iran, arriverà a Ciampino, a quanto si apprende. L’atterraggio è previsto intorno alle 15.30.

Il papà: Grazie Tajani, confortato da sua amicizia

«Fortunatamente io e Antonio Tajani abbiamo abitato per dodici anni a due passi l’uno dall’altro e c’è stata una frequentazione trasformata in un’amicizia. Il conforto di un’informazione, pur tutelata ma diretta e immediata indubbiamente ha aiutato molto». Così il padre di Cecilia Sala.

L'Aula del Senato applaude alla notizia della liberazione di Sala

Tutti in piedi a battere a lungo le mani. Così i senatori hanno accolto in Aula la notizia data dalla presidente di turno Mariolina Castellone, della liberazione avvenuta in Iran della giornalista Cecilia Sala in viaggio per tornare in Italia.

Tajani: diplomazia e lavoro di squadra

«Diplomazia e lavoro di squadra: Cecilia Sala sta tornando a casa!». Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani.

Salvini sui social: bentornata Cecilia

«Cecilia Sala liberata, è in viaggio per l’Italia, bentornata!». Lo scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, pubblicando una foto della giornalista che è stata detenuta in Iran dal 19 dicembre.

Schlein: sollievo per Sala, grazie al governo e alla diplomazia

«La notizia che stavamo aspettando, che speravamo di ricevere il prima possibile. La liberazione di Cecilia Sala è un sollievo, e saperla presto in Italia ci riempie di gioia. Un ringraziamento al governo, al corpo diplomatico, ai servizi e a chi ha lavorato incessantemente in questi 20 giorni di apprensione e angoscia per questo risultato. Ti aspettiamo, Cecilia!» Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

L'Iran conferma la liberazione di Cecilia Sala

L’Iran, attraverso il dipartimento media della Cultura e il ministero della Guida islamica, parlando con l’ANSA, si è limitato per ora a confermare la notizia della liberazione di Cecilia Sala.