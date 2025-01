L'abbraccio tra la giornalista Sala e il compagno sulla pista di Ciampino

Un abbraccio sulla pista di Ciampino con il compagno Daniele Raineri. È una delle prime immagini di Cecilia Sala, dopo l’atterraggio dell’aereo che l’ha riportata in Italia dall’Iran, dove è stata detenuta nel carcere di Evil.

Dopo l’atterraggio Sala è scesa dalla scaletta del volo di Stato e poi è corsa incontro al compagno che l’attendeva a pochi metri di distanza sulla pista. Quindi c’è stato un intenso abbraccio tra i due.

Cecilia Sala, rilasciata oggi dopo 3 settimane di prigione in Iran, sarà ascoltata nel pomeriggio dai carabinieri del Ros nella caserma di via Salaria, a Roma. L’incartamento, secondo quanto si apprende, sarà poi trasmesso, come da prassi, all’autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni magistrati e carabinieri ascolteranno nuovamente la Sala per ricostruire le ultime settimane passate dalla giornalista in Iran. Sala, dopo l’audizione, andrà nella sua casa romana.