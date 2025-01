La premier Meloni posta la foto con la giornalista Sala: «Bentornata Cecilia!»

«Bentornata Cecilia!», è invece la frase che Meloni sceglie per accompagnare sui social la foto che la ritrae, nella medesima circostanza, insieme alla giornalista riportata oggi in Italia ponendo fine alla detenzione in Iran.

«Non dire niente, adesso devi solo stare serena, ok?». Le parole sono coperte dallo scroscio di applausi di autorità e staff che affollano la saletta dell’aeroporto militare di Ciampino. È Giorgia Meloni a rivolgersi così a Cecilia Sala.

«Sono qui per ringraziarti e per dirti che sei stata forte», aggiunge la presidente del Consiglio, con lei il ministro degli Esteri, Antonio Tajani e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - nella clip video di Vista, riportata sull'edizione online del Corriere della Sera.