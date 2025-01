La liberazione di Cecilia Sala, sit-in silenzioso dei giornalisti per manifestare grande gioia

«La liberazione di Cecilia Sala è una grande gioia per tutta la comunità dei giornalisti, che ieri ha voluto manifestare la sua solidarietà nel sit-in silenzioso organizzato dall’associazione Stampa Romana e dall’Ordine dei giornalisti del Lazio; mostrare compattezza e mobilitarsi ogni volta che si colpiscono colleghi che lavorano in condizioni difficili o di estremo pericolo è importante». Lo sottolinea il Segretario di Stampa Romana, Stefano Ferrante, secondo cui «il valore dell’informazione, la sua centralità per la democrazia va ribadita in ogni occasione».