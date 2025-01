Migranti, prima strage dell’anno: ventisette morti al largo della Tunisia e tra loro anche un neonato

Al largo della Tunisia, 110 migranti su due barche. Una si capovolge, l’altra cola a picco, morte ventisette persone, tra loro anche un neonato. Un’altra immagine drammatica. Dopo il naufragio di Capodanno al largo di Lampedusa, dove 20 persone sono attualmente disperse e solo in 7 si sono salvati, un’altra tragedia è avvenuta nelle acque del Mediterraneo. In questo caso, al largo delle coste della Tunisia, le autorità hanno recuperato davanti a Kerkennah i corpi di 27 migranti di diverse nazionalità che volevano raggiungere le coste italiane, e ne hanno tratti in salvo ottantatré . Tra le vittime ci sono donne e bambini.

Venti persone, fra cui 5 donne e 3 bambini, sono invece tuttora disperse. I sopravvissuti, portati all’hotspot di contrada Imbriacola, erano stanchi e provati, ma in buone condizioni. Sono due uomini della Siria, un bambino siriano di 8 anni, due sudanesi e due egiziani. Il piccolo viaggiava con la mamma che, al momento, risulta dispersa. A salvarlo è stato un parente. Il bambino si era imbarcato insieme alla madre dalla Libia per raggiungere la Sicilia e cercare d’arrivare poi in Germania dove vive il papà. La loro destinazione finale, infatti, era proprio questa. A ricostruire questa tragedia familiare, subito dopo l’arrivo nell’hotspot di Lampedusa, è stato il parente che l’ha salvato mentre il barchino colava a picco.

L’uomo ha raccontato di averlo tenuto stretto, senza lasciarlo un attimo, altrimenti sarebbe annegato. Da Lampedusa, grazie alla Croce Rossa e ai poliziotti presenti nella struttura, il bimbo ha potuto mettersi in contatto con il papà. Alcuni testimoni hanno raccontato che c’è stata una videochiamata emozionante, il padre non smetteva di piangere e anche di rassicurare il figlio. Sempre alla fine dell’anno, si era verificato un altro naufragio di migranti. Due tunisini, un bambino di cinque anni e un adulto, erano morti e altri 17 sono stati tratti in salvo. La Guardia nazionale tunisina ha arrestato quattro persone, sospettate di essere coinvolte nel trasporto di migranti e nell’organizzazione di traversate clandestine. Un’altra imbarcazione con 60 persone a bordo è affondata nella Sar tunisina, in acque internazionali, a 37 miglia nautiche nord est di Djerba.

Nel 2024 sono stati 2.200 i morti e dispersi nel Mediterraneo, e tra loro, spiega Unicef «ci sono centinaia di bambine, bambini e adolescenti». «Una persona ogni cinque di tutte quelle che migrano attraverso il Mediterraneo sono minorenni. La maggior parte di loro fugge da conflitti violenti e dalla povertà», ha dichiarato Regina De Dominicis, direttrice dell’Ufficio regionale dell’Unicef per l’Europa e l’Asia centrale e Coordinatrice speciale per la risposta ai rifugiati e ai migranti in Europa, che a nome dell’agenzia Onu chiede ai governi di utilizzare il Patto sulla migrazione e l’asilo per dare priorità alla salvaguardia di bambine e bambini. «Ciò include la garanzia di percorsi sicuri e legali per la protezione e il ricongiungimento familiare, nonché operazioni coordinate di ricerca e salvataggio, sbarchi sicuri, accoglienza su base comunitaria e accesso ai servizi di asilo»