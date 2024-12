Corea del Sud, un aereo si schianta durante l'atterraggio: le vittime sono 151 e solo due sopravvissuti. IL VIDEO

Le immagini diffuse dall’agenzia sudcoreana Yonhap mostrano l’aereo della Jeju Air, toccare il suolo a grande velocità, senza il carrello, la carlinga incandescente, forse già in fiamme. La corsa incontrollata sulla pista d’atterraggio, fino allo schianto contro il muro di cinta. Infine l’esplosione e la colonna di fumo nerissimo che si alza verso il cielo. La conta delle vittime, 96, sembra purtroppo destinata a crescere: delle 181 persone a bordo, 175 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio, solo due sono state estratte ancora vive.

Sale a 151 il bilancio delle vittime dello schianto dell’aereo della Jeju Air avvenuto in uno scalo della Corea del Sud; di questi, 71 sono donne e 71 uomini mentre altri 7 devono ancora essere identificati. L'aggiornamento è stato fornito dai vigili del fuoco sul posto che continuano le operazioni di soccorso, scrive l’agenzia sudcoreana Yonhap. A bordo dell’aereo c'erano 181 persone, inclusi sei membri dell’equipaggio.

«Poche possibilità che ci siano sopravvissuti», riferiscono fonti del dipartimento dei vigili del fuoco sudcoareano. «L'aereo è quasi completamente distrutto e l’identificazione delle persone decedute si sta rivelando difficile. Il processo di localizzazione e recupero dei resti sta richiedendo tempo», viene aggiunto. Da accertare le cause del disastro: «Si presume che la causa dell’incidente sia un bird strike combinato con condizioni meteorologiche avverse. Tuttavia, la causa esatta sarà resa nota dopo un’indagine congiunta», dichiara Lee Jeong-hyun, capo della stazione dei vigili del fuoco di Muan, durante un briefing. Nel suo ultimo aggiornamento sulle operazioni di salvataggio, l’Agenzia nazionale dei vigili del fuoco ha dichiarato che: «Finora, due salvati e 96 morti». Lee Hyeon-ji, funzionario della squadra di intervento dei vigili del fuoco locali, avverte che «il bilancio potrebbe salire a causa dei feriti gravi».

Una foto mostra la sezione di coda dell’aereo - un Boeing 737-8AS secondo Flight Radar - avvolta dalle fiamme su quello che sembrava essere il lato della pista, con i vigili del fuoco e i veicoli di emergenza nelle vicinanze. La polizia e i vigili del fuoco stanno indagando sulle cause esatte dell’incidente, che si ritiene sia stato causato da un guasto al carrello di atterraggio dell’aereo, forse causato da un impatto con un uccello. I funzionari dell’aeroporto hanno dichiarato che l’aereo stava tentando un atterraggio forzato a causa di un malfunzionamento del carrello quando si è verificato l’incidente, dopo che il primo tentativo di atterraggio era fallito.

Tuttavia, l’aereo non è stato in grado di rallentare fino a raggiungere la fine della pista, il che ha causato l’incidente e l’incendio del velivolo. Il filmato, condiviso dall’agenzia Yonhap, mostra l’aereo gravemente danneggiato, con la coda mozzata e in fiamme. L’aeroporto internazionale di Muan si trova nella contea di Muan, a circa 288 chilometri (179 miglia) a sud-ovest di Seoul. L’agenzia dei vigili del fuoco ha dichiarato di aver mobilitato 32 autopompe e decine di vigili del fuoco sulla scena