Ucraina, in arrivo più truppe dalla Corea del Nord: finora uccisi mille soldati di Pyongyang

L’esercito sudcoreano ritiene che la Corea del Nord si stia preparando a schierare ulteriori truppe in Russia, nonché a inviare più attrezzature militari che potrebbero includere «droni suicidi», nel quadro del suo piano di sostegno a Mosca nella guerra contro l’Ucraina.

«Una valutazione approfondita dell’intelligence multipla mostra che la Corea del Nord si sta preparando a ruotare o ad aumentare lo spiegamento di truppe (in Russia), pur mantenendo la fornitura di lanciarazzi da 240 millimetri e di artiglieria semovente da 170 millimetri», rivela un documento dei capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud (JCS) «Tendenze militari recenti nella Corea del Nord».

«Ci sono anche alcuni segnali che (Pyongyang) sta pianificando di produrre e fornire 'roni suicidì (a Mosca)», aggiunge il rapporto, attribuendo la mossa agli sforzi del Nord per acquisire esperienza pratica nella guerra e modernizzare il suo sistema convenzionale armi. Secondo Seul, in cambio dell’invio delle sue truppe sul fronte ucraino per combattere a fianco delle truppe di Mosca, la Corea del Nord avrebbe potuto ricevere missili antiaerei e altri sistemi di difesa aerea dalla Russia.