Norvegia, ventunenne accoltellata dall'ex fidanzato: è intubata in ospedale a Oslo

Una studentessa fiorentina di 21 anni è ricoverata in gravi condizioni in Norvegia dopo che il suo ex fidanzato l’ha accoltellata ripetutamente nel negozio di Oslo in cui lavorava. La giovane, Martina Voce, ha riportato ferite anche alla carotide ed è stata operata due volte, restando per sette ore sotto i ferri. Ora è intubata in rianimazione in ospedale ed è «a rischio vita, anche se minimo», ha riferito il padre Carlo Voce, un noto avvocato di Firenze.

Arrestato l’aggressore, un informatico di 24 anni con la cittadinanza norvegese ma di origini indiane, che deve rispondere dell’accusa di tentato omicidio. Si trova anche lui in ospedale dove viene tenuto in coma farmacologico.

L’attacco risale a venerdì a mezzogiorno, quando l’ex è entrato da Smak av Italia, negozio di eccellenze del Made in Italy in cui lavora Martina, e ha colpito la studentessa con un coltello da cucina all’altezza del collo. Due colleghi, un italiano e un norvegese, sono intervenuti in difesa della ragazza e uno di loro nella colluttazione ha accoltellato l’aggressore riuscendo così a bloccarlo. Per questo, dopo essere stato anche lui fermato, è stato rilasciato. Entrambi i colleghi sono rimasti anche loro feriti.