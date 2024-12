L'esplosione nella raffineria di Calenzano, nell'incidente coinvolto anche un catanese

C’è anche un siciliano tra le vittime dell’esplosione avvenuta in una raffineria nell’area del sito Eni a Calenzano, in provincia di Firenze. È già stato identificato il corpo di una delle persone morte: si chiama Vincenzo Martinelli, 51 anni, di Prato. Un altro operaio è deceduto, mentre altri tre risultano dispersi.

Nella lista ci sono un operaio originario di Catania di 57 anni, un operaio di Napoli di 62 anni, un operaio originario della provincia di Novara di 49 anni, un operaio nato in Germania ma italiano di 45 anni e un operaio di Matera di 45 anni. Si tratta di operai che stavano guidando le autocisterne.

La testimonianza

«Stavo lavorando, ho sentito un boato e i vetri delle finestre sono schizzati sul mio volto provocandomi ferite alla fronte, per fortuna non gravi. Sapevamo che quest’area era pericolosa, ma non fino questi punto». A parlare è Nicolas Magnolfi, 29 anni, un operaio che stamattina stava lavorando in un’azienda di prodotti chimici a 50 metri dall’incidente. Nicolas ha detto di essersi conto di «quanto era successo solo una volta che – spiega – ho visto il fuoco dappertutto e la nubedi fumo. Poi sono subito scappato via».