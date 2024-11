Incidenti, in Sicilia aumentano morti e feriti: i dati diffusi dall'Istat

Italia da una parte, la Sicilia dall’altra, in direzione opposta, dentro un tunnel che sembra non terminare più, senza luce all’orizzonte. Ma metafore e immagini, in questa delicata materia, servono a poco ed è meglio far parlare i dati: in Sicilia, nel 2023, si sono verificati 10.830 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 241 persone e il ferimento di altre 15.855, con un aumento significativo, rispetto all’anno precedente, sia del numero dei sinistri, in rialzo del 3,7%, che di quello di feriti e vittime, pari, rispettivamente, al +4,3% e al +6,6%.

È quanto emerge dall’ultimo report dell’Istat sul fenomeno, con risultati in parte già diffusi, accompagnati da nuovi approfondimenti in vista della Giornata internazionale per le vittime della strada, fissata per domani.

