Carabinieri, Luongo è il nuovo comandante generale: prende il posto di Luzi

Il nuovo comandante generale dei carabinieri è Salvatore Luongo. Finora l’alto ufficiale ha ricoperto il ruolo di vicecomandante dell’Arma: prenderà il posto di Teo Luzi, il cui mandato scadrà tra pochi giorni. La nomina di Luongo è arrivata dal consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto.

«Congratulazioni e auguri di buon lavoro al generale Salvatore Luongo, nuovo comandante generale dell’Arma dei Carabinieri. La sua esperienza sarà fondamentale per guidare un’Arma mai come oggi chiamata ad affrontare una serie di criticità, dalle evoluzioni della minaccia criminale alle calamità, fino alle missioni di pace all’estero. A Teo Luzi, che sin qui ha ricoperto questo ruolo, vanno i nostri ringraziamenti. Continueremo ad accompagnare con attenzione e rispetto il lavoro delle donne e degli uomini che vestono l’illustre divisa dei Carabinieri, simbolo di onore e orgoglio per tutto il Paese». Lo dichiara il presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, Renato Schifani.