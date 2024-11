Open Arms invia squadre a Valencia per collaborare ai lavori di soccorso

Dallo scorso giovedì 31 ottobre, Open Arms ha mobilitato diverse sue squadre nelle zone colpite dalle inondazioni nella comunità Valenciana per collaborare ai lavori di soccorso e al supporto logistico nelle aree ad alto rischio, sotto il coordinamento dei vigili del fuoco di Valencia e di altre squadre di soccorso. Lo rende noto un comunicato della Ong spagnola.

Open Arms sta svolgendo attività di drenaggio nei sottopassaggi e nei parcheggi allagati in varie località, oltre a fornire mezzi di comunicazione e supporto mobile alle squadre di soccorso che lavorano instancabilmente sul posto.

«Oggi le nostre squadre - si legge in un comunicato - operano a Paiporta, ma siamo stati anche a Benetússer e Utiel, rispondendo rapidamente alle esigenze e spostandoci ovunque sia richiesto il nostro lavoro. Il nostro obiettivo è fornire supporto operativo e logistico per accelerare i soccorsi e ridurre al minimo l’impatto di questa tragedia sulle comunità colpite». Open Arms ribadisce «il suo impegno a essere al fianco delle persone in situazioni critiche, offrendo le nostre risorse e il nostro team umano in questa emergenza».