Dal legno al vetro, la mancanza di impianti costa: le imprese costrette a mandare gli scarti fuori dalla Sicilia

La raccolta differenziata aumenta e ora scatta l’emergenza legata alla carenza di impianti di smaltimento e riciclo. Un problema che, nel caso del legno per esempio, arriva a costare 20 milioni all’anno: tanto spendono la Sicilia e altre regioni del sud per inviare in Emilia gli scarti di lavorazione che non si riesce a trattare all’interno del proprio territorio.

A sollevare il tema della carenza di impianti legati alla differenziata è stato Fabio Costarella, vice direttore del Conai, il consorzio nazionale specializzato nello smaltimento e riciclo di imballaggi e altri materiali che derivano proprio dalla differenziata.

Il punto è che il dibattito finora si è concentrato sul costo dell’invio all’estero della immondizia indifferenziata (400 euro a tonnellata). Ma c’è una spesa legata anche alla differenziata, perché servono impianti specifici per i materiali che ne derivano altrimenti anche per questi bisogna ricorrere a strutture fuori regione: nel caso del legno - ha aggiunto il vicedirettore del Conai - la raccolta in Sicilia è pari a 29.887 tonnellate e finisce tutta in Emilia Romagna, al pari di quanto accade in molte regioni del Sud. Lo stesso problema si pone per altri scarti merceologici: oltre 224.083 tonnellate di carta e cartone, 142.638 di vetro, 95.521 di plastica, 6.622 di metalli. Il totale dei rifiuti differenziati in Sicilia è di oltre 1 milione e 132.000 tonnellate. E gli imballaggi, che sono la frazione più facile da smaltire proprio con l’aiuto del Conai, valgono 315.706 tonnellate.