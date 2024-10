Israele bombarda l'Iran nella notte: colpiti obiettivi militari. Il regime di Teheran: «Danni limitati»

L’attacco dell’Idf ha preso di mira i siti di produzione missilistica iraniana e le batterie di difesa aerea, in risposta agli attacchi diretti dell’Iran contro Israele all’inizio di questo mese e in aprile, nonché ai continui attacchi da parte dei suoi alleati in tutto il Medio Oriente. «Ora Israele ha una maggiore libertà d’azione anche in Iran. L’Iran ha colpito Israele due volte e ne ha pagato il prezzo», ha affermato. «Siamo concentrati sugli obiettivi della guerra a Gaza e in Libano. L'Iran continua a spingere per un’ampia escalation regionale», afferma Hagari. «Sapremo come selezionare ulteriori obiettivi e colpirli se necessario. Questo è un messaggio chiaro: chiunque minacci Israele pagherà un prezzo alto», aggiunge Hagari.

Gli attacchi israeliani hanno preso di mira siti militari iraniani, tra cui batterie di difesa aerea e siti di produzione di missili balistici: gli attacchi sono stati effettuati in diverse ondate nel corso di diverse ore, in diverse zone dell’Iran. Si sta valutando una possibile risposta iraniana all’attacco, ma per ora non sono state apportate modifiche alle linee guida per i civili.

Le forze di difesa aerea iraniane hanno confermato che un attacco israeliano ha preso di mira diverse basi militari a Teheran e in altre città, affermando che «ha causato danni limitati». «Questo falso regime (Israele) ha attaccato parti dei centri militari nelle province di Teheran, Khuzestan e Ilam». L’autorità aeroportuale iraniana ha poi annunciato che stanno riprendendo i voli nello spazio aereo del Paese dopo l’attacco di Israele.

Gli Stati Uniti hanno esortato l’Iran a smettere di attaccare Israele per interrompere il ciclo di violenza dopo che Israele ha lanciato attacchi contro la repubblica islamica come rappresaglia per un bombardamento missilistico. «Esortiamo l’Iran a cessare i suoi attacchi contro Israele in modo che questo ciclo di combattimenti possa finire senza ulteriore escalation», ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale americano Sean Savett.