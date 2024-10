Turchia, attentato ad Ankara: 3 morti e 14 feriti

Un commando armato, composto da più persone, inclusa una donna, ha lanciato un attacco alla sede dell'Industria aerospaziale turca (Tusas) a Kahramankazan, a circa 50 chilometri da Ankara. L'attentato ha causato almeno 3 morti e 14 feriti, mentre diverse persone sono attualmente in ostaggio.

Non sono chiare le identità e le motivazioni degli aggressori. Secondo il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya, l'attacco è iniziato intorno alle 16.30, quando il commando, armato di fucili d’assalto, ha aperto il fuoco all'esterno dell'edificio. Nella zona si trovano anche 8 tecnici della Leonardo, che al momento risultano in sicurezza.

Stando alle prime ricostruzioni, il gruppo è arrivato in taxi durante un cambio di turno del personale di sicurezza. Almeno un aggressore ha fatto esplodere una bomba, consentendo agli altri di entrare nell'edificio, dove hanno preso in ostaggio almeno 9 persone. Attualmente è in corso un'operazione delle forze speciali, arrivate con un elicottero, per fermare l'assalto e liberare gli ostaggi. La situazione è in rapido sviluppo.