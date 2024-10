Arriva la pioggia in Sicilia ma non è sufficiente a risolvere l'emergenza siccità e ad aiutare gli agricoltori

Forti temporali hanno colpito la notte scorsa tutta la Sicilia, dove l’acqua era attesa per la siccità che ha colpito l’isola. In diversi comuni della regione la risorsa è razionata e la distribuzione avviene a distanza di giorni o con autobotti. La pioggia è arrivata abbondante, ma non è stata determinante per gli invasi, anche se un aiuto l’ha dato agli agricoltori.

«L’area di raccolta degli invasi è solo il 20% del territorio regionale e sono soprattutto aree interne e montane - spiega Luigi Pasotti direttore servizio agrometeorologico della Sicilia orientale - la maggior parte dove ci sono gli invasi ha avuto piogge piuttosto scarse che hanno prodotto quantitativi piuttosto limitati del tutto ininfluenti sulla siccità e sulle riserve. Nella diga Ancipa qualche decina di migliaia di metri cubi e non è variata sensibilmente la scarsità, la stessa cosa nel lago dell’Ogliastro al confine tra Enna e Catania. Le piogge più abbondanti sono cadute nelle zone dove non ci sono invasi come a Licata. C’è però un grosso sollievo per la siccità agricola - osserva Pasotti - gli agricoltori si erano dissanguati in termini economici per pompare acqua dal sottosuolo. Molti pozzi si stavano esaurendo o si erano esauriti. Non sono quantitativi eccezionali, ma aiutano a interrompere una situazione veramente difficilissima. Naturalmente abbiamo bisogno di altre piogge che potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Resta in questi giorni questa instabilità che promette altre piogge probabilmente meno abbondanti di quelli di queste ore».