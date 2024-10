Alleanza mafie, nuovo scontro tra Dda e giudice di Milano: per il Gip la richiesta è tardiva e tornano liberi 9 arrestati

«Non è più ritualmente prevedibile un esito diverso dalla liberazione degli indagati per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare». Lo scrive il Gip di Milano, Tommaso Perna, in un’ordinanza con cui ha rigettato perché «tardiva», per la seconda volta in pochi giorni, la richiesta di giudizio immediato avanzata dalla Dda milanese per nove arrestati a fine ottobre dello scorso anno nella maxi inchiesta «Hydra», nella quale gli inquirenti hanno ipotizzato, come reato principale, un’associazione mafiosa unitaria tra componenti delle tre mafie, Cosa Nostra, camorra e ‘ndrangheta.

Il giudice aveva bocciato lo scorso anno 142 misure cautelari su 153 richieste dalla pm Alessandra Cerreti, della Dda guidata da Marcello Viola e Alessandra Dolci, e aveva disposto gli arresti, eseguiti il 25 ottobre 2023, solo per 11 accusati (due poi sono tornati liberi) di reati come estorsioni e traffici di droga, anche con aggravante mafiosa, ma senza riconoscere l’accusa principale di associazione mafiosa come alleanza di affiliati delle tre mafie. Imputazione che è stata riconosciuta dal Riesame, che ha depositato in questi giorni ordinanze in accoglimento dei ricorsi dei pm. E la questione dovrebbe arrivare in Cassazione dopo le impugnazioni delle difese.