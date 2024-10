Un’alleanza tra ’ndrangheta, camorra e Cosa nostra: il Riesame dispone l'arresto per il cugino di Messina Denaro

Il tribunale del Riesame di Milano ha accolto il ricorso della Dda che chiedeva la custodia cautelare in carcere per Paolo Aurelio Errante Parrino (nella foto), una delle figure centrali della maxi inchiesta «Hydra» su una presunta alleanza tra componenti delle tre mafie: Cosa Nostra, ’ndrangheta e camorra.

La Dda ha fatto ricorso su un totale di 79 posizioni. Una serie di ordinanze sono state depositate nei giorni scorsi e oggi il Riesame ha notificato anche quelle in accoglimento di altri ricorsi sulla custodia cautelare in carcere per Bernardo, Domenico e Michele Pace. Questi ultimi, così come Errante Parrino e gli altri, potranno, però, impugnare la decisione, che non è immediatamente esecutiva, in Cassazione.