Musica, è morto Liam Payne, ex componente degli One Direction

È morto Liam Payne, ex componente degli One Direction, una delle più famose boy band. Payne, 31 anni, è deceduto a causa di una caduta dal terzo piano dell’hotel Casa Sur nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires, Payne si trovava in Argentina in vacanza in compagnia della fidanzata e il 2 ottobre aveva fatto un’apparizione durante il concerto del suo ex compagno di band Niall Horan, alla Movistar Arena.

L’ex cantante degli One Direction ha dato in escandescenze nelle sue ultime ore di vita, secondo il Clarin, che ha avuto accesso alle foto della stanza in cui alloggiava la pop star e alla registrazione della richiesta di intervento dell’albergo al numero di emergenza integrato della sicurezza pubblica argentina.

Nella richiesta di intervento al 911, pubblicata sul portale del quotidiano, si parla di «un ospite imbottito di droga che sta distruggendo la camera».

Nella Deluxe Suite dell’esclusivo hotel Casa Sur di Palermo poi, la polizia si è trovata di fronte a scene di distruzione. Tra le immagini pubblicate da quotidiano, si vede un televisore con lo schermo in frantumi. Un’altra foto mostra la scrivania coperta tra l’altro dai resti di una candela, un accendino, la scatola di una saponetta, e polvere bianca che potrebbe essere cocaina. Inoltre si vede la parte superiore di una lattina bruciata. Altri resti di candele

e fogli di alluminio sono stati trovati nel bagno della camera.