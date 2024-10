Regionali, arrivano aumenti e rinnovi

Si va verso lo sblocco del rinnovo del contratto non solo per i dipendenti, ma anche per i dirigenti della Regione, per il triennio 2019-2021. L’esecutivo Schifani, nell’ultima riunione di giunta, ha dato il via libera al documento, su proposta dell’assessore alla Funzione pubblica, Andrea Messina. A fare inceppare la macchina burocratica era stata la mancanza dell’approvazione del Rendiconto per il 2023. Palazzo d’Orleans conta di accendere il semaforo verde entro novembre, dopo il via libera al riaccertamento dei residui attivi e passivi. Approvato in giunta, il Rendiconto passerà poi all’Ars per il sì finale.

Un servizio completo di Giuseppina Varsalona sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola oggi