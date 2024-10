Pochi medici, pronto soccorso in affanno

Le ultime segnalazioni in ordine di tempo, condite da critiche al vetriolo verso i vertici dell’azienda sanitaria locale, arrivano dalla provincia di Ragusa, dove il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, mai troppo gentile nei confronti dell’Asp, da giorni chiede spiegazioni sulla carenza di medici nei Pronto soccorso del territorio, fino a domandarsi, ieri con nota ufficiale, come sia possibile che nell’ospedale di Modica, in fotocopia a «quanto già accaduto in quello di Vittoria», «il primario di reparto sia «costretto anche lui a fare i turni notturni» e con «quale lucidità possa poi guidare un’unità operativa così complessa».

