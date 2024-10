Abano, gruppo di trapanesi tra gli ospiti dell'hotel in fiamme: «Qui per un corso di yoga, abbiamo avuto tanta paura»

Hanno la paura ancora negli occhi e gli indumenti impregnati dall’odore del fumo, gli scampati all’incendio dell’hotel Alexander di Abano. Molti erano qui da venerdì per un incontro di meditazione yoga organizzato dalla «Self-Realization Fellowship» di Los Angeles. Tutto si sarebbero aspettati, tranne che di dover fuggire nella notte, in pigiama e pantofole, per non morire intossicati.

Marcella, una delle ospiti, residente a Roma, è ancora scossa. Non vorrebbe parlare, poi racconta. Si trovava al secondo piano, da dove è partito tutto: «È stato così immediato - spiega - non respiravo, non sapevo dove andare. Ho cominciato a barcollare. Poi ho sentito i vigili del fuoco, dalle scale, e ho capito che prendevano gli ospiti per mano, bussando porta a porta. «Tutti giù per le scale di sicurezza urlavano. Noi in pigiama, al freddo, senza nulla... - prosegue la donna - Ho visto tre persone calarsi da una finestra, usavano le lenzuola. Credo siano quelle che sono rimaste ferite».