WeBuild: oltre 1800 candidati ai recruiting day in Sicilia

Le giornate sono state suddivise in due sessioni: una per inoccupati, disoccupati e persone alla ricerca di nuove opportunità professionali nel settore edilizio, l’altra riservata ai giovani diplomati degli istituti tecnici e professionali, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale.

Grande successo per i recruiting day organizzati da Webuild a Palermo e Catania, in collaborazione con la Regione Siciliana. In totale, 1.823 siciliani hanno partecipato alle selezioni promosse dalla società, leader nel settore delle grandi opere infrastrutturali. A Palermo, 863 candidati – di cui 88 studenti – si sono presentati alle selezioni, mentre a Catania, presso il palazzo ex-Ese, sono stati 960, con la partecipazione di 40 studenti.

Webuild è attualmente impegnata in Sicilia con un totale di 7 progetti ferroviari per la linea alta capacità Palermo-Catania-Messina per 200 chilometri di rete. A questi progetti, si aggiunge il Lotto 1 dell’autostrada Ragusa-Catania. Per questi 8 progetti, sono 7.000 i posti di lavoro stimati nel complesso, con oltre 3.000 persone già oggi impegnate nei cantieri, tra diretti e terzi. Obiettivo del Gruppo, all’opera sui progetti affidati da RFI e ANAS, Gruppo FS, è contribuire a rivoluzionare la mobilità sostenibile dell’isola nei prossimi anni, in particolare sulla direttrice Palermo-Catania-Messina, creando in parallelo sviluppo e lavoro specializzato. L’inserimento del personale selezionato è previsto in uno dei cantieri dei 31 progetti che Webuild ha in corso in Italia per la realizzazione delle opere infrastrutturali.

Il presidente Schifani ha sottolineato l’importanza dell'iniziativa come un’opportunità concreta per i siciliani in cerca di lavoro o desiderosi di migliorare la propria posizione professionale.

«Quest'iniziativa è un atto concreto – dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – verso chi cerca un'occupazione, chi vuole migliorare la propria situazione professionale e chi si affaccia per la prima volta sul mercato del lavoro. Per questo il governo regionale l’ha promossa e supportata. L’auspicio è che il maggior numero possibile di giovani e disoccupati siciliani prosegua nei percorsi formativi avviati da Webuild e possibilmente trovi uno sbocco in uno dei tanti cantieri con i quali il gruppo sta contribuendo all’ammodernamento delle infrastrutture della Sicilia e del nostro Paese».