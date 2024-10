L'incidente sulla Palermo-Sciacca: i bambini sopravvissuti all'impatto saranno operati al Di Gristina

I bambini di 4, 6, e 8 anni, sopravvissuti all'incidente di questa mattina sulla state Palermo Sciacca saranno operati a breve all'Ospedale dei Bambini. Tutti e tre fratellini maschi e figli della coppia di tunisni Walid Moussa, 42 anni, e Zina Koski Moussa, di 44 anni, morti nell'impatto insieme al palermitano di 51 anni Riccardo Pardi, sono al momento intubati nel reparto di terapia intensiva dove sono stati trasportati con l'elisoccorso. Il più grande sarà portato in sala operatoria per un intervento di neurochirurgia. Il bimbo di sei anni ha una gamba fratturata e sarà operato in ortopedia, mentre il più piccolo starebbe meglio e rimarrà intubato sotto la stretta sorveglianza dei medici. Ad occuparsi dei tre piccoli sono il direttore del reparto del pronto soccorso Domenico Cipolla, il dottore Marcello Piazza e Luca Maria Lagalla.