Più soldi e poltrone, l'Anci: «Sbagliato»

C’è la norma che aumenta gli stipendi degli assessori in 64 piccoli Comuni e quella che fa lievitare i compensi dei consiglieri di Enna. E poi fioccano altre misure che gratificano categorie particolari come quella dei vice presidente dei consigli, che tra l’altro stanno per essere portati da uno a due.

Dietro le quinte all’Ars una maggioranza trasversale continua ad alimentare la riforma degli enti locali. Il testo (meglio, i nuovi emendamenti che aumentano la spesa) ieri ha superato lo scoglio della commissione Bilancio ed è pronto per tornare in aula, martedì prossimo. Ma nel frattempo arriva la bocciatura dei destinatari di questa riforma.

