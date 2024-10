Anci Sicilia: «Il ddl in discussione non è utile agli enti locali»

«Di questo disegno di legge se ne discute da due anni, col passare del tempo è diventato sempre meno utile per gli enti locali. Non è un testo che va incontro ai Comuni ma alle esigenze particolari di singoli territori. Le priorità non sono contenute nelle norme di questo ddl, ciò che serve veramente sono interventi sul piano finanziario e sulla capacità amministrativa: per esempio negli ultimi 10 anni ci sono state poche assunzioni, mentre nel resto d’Italia questo problema non è avvertito». A fare l’analisi con l’Ansa del testo di legge per gli enti locali in discussione all’Ars e che sta creando fibrillazioni nei gruppi parlamentari sono il presidente e il segretario generale dell’Anci Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano.

«Se parliamo di ordinamento degli enti locali sappiamo che la Regione ha una sua autonomia specifica ma questa ha valore se utilizzata con equilibrio e ponderazione - dicono Amenta e Alvano - Abbiamo fin troppe leggi-contenitore, almeno le regole che governano le istituzioni dovrebbero essere messe al riparo da tutto ciò, questo avviene in altre parti d’Italia dove è difficile vedere continue e minute modifiche dell’ordinamento nazionale. Riguardo proprio alla parte ordinamentale siamo dell’idea che si possono applicare benissimo una serie di norme previste a livello nazionale per esempio in tema di indennità».