Attacchi ai giacimenti petroliferi, Biden: «Meglio che Israele non lo faccia»

Biden ha dichiarato di essere contrario all’idea che Israele prenda di mira i siti nucleari iraniani. Alla domanda se pensi che il Primo Ministro Benjamin Netanyahu stia rifiutando gli accordi diplomatici a Gaza e in Libano per influenzare le prossime elezioni presidenziali Usa, Biden risponde: «Nessuna amministrazione ha aiutato Israele più di me. Nessuno, nessuno, nessuno, e penso che Bibi dovrebbe ricordarsene. Per quanto riguarda il fatto che stia cercando di influenzare le elezioni o meno, non lo so, ma non ci conto», aggiunge Biden.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto sulla possibilità che Israele attacchi i giacimenti petroliferi iraniani: «Se fossi nei loro panni, penserei ad alternative». Nel corso di un briefing quotidiano alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato, in merito alla risposta israeliana all’attacco missilistico dell’Iran di martedì, che «gli israeliani non hanno ancora deciso cosa fare in termini di attacco» e che la questione è «in fase di discussione»

Biden afferma di presumere che parlerà con Netanyahu quando Israele deciderà come rispondere all’Iran.

«Quello che so - prosegue Biden - è che il piano che ho messo insieme ha ricevuto il sostegno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della stragrande maggioranza dei nostri alleati in tutto il mondo. E’ un modo per porre fine a tutto questo».

«Gli israeliani hanno tutto il diritto di rispondere ai feroci attacchi contro di loro, non solo da parte degli iraniani, ma da tutti, da Hezbollah agli Houthi. Ma il fatto è che devono stare molto più attenti a gestire le vittime civili», aggiunge Biden. Sollecitato nuovamente su come Israele dovrebbe rispondere all’Iran, Biden rifiuta di fornire ulteriori dettagli. «Questo è tra me e loro».

Alla domanda se stia valutando l’ipotesi di imporre sanzioni contro l’Iran, il Presidente risponde che la questione è in fase di discussione. Un altro giornalista chiede se gli Stati Uniti possano fare qualcosa per impedire una guerra totale in Medio Oriente. «Stiamo facendo molto. La cosa principale che possiamo fare è cercare di radunare il resto del mondo, i nostri alleati a partecipare, come i francesi in Libano e in altri posti, per controllare la situazione, ma quando hai dei politici irrazionali come Hezbollah e gli Houthi, è una cosa difficile da determinare», dice Biden.