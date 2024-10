Processo Montante, rinviata al 30 ottobre la decisione della Cassazione

Si attendeva oggi la sentenza della Cassazione del processo all'ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante ma, al termine dell'udienza, il presidente della sesta sezione penale, Giorgio Fidelbo, ha comunicato il rinvio della decisione al 30 ottobre.

Nel corso della requisitoria, il sostituto procuratore generale di Cassazione Elisabetta Ceniccola ha chiesto di confermare le condanne nei confronti di Montante, condannato in appello a 8 anni per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico. Il pg ha sollecitato il rigetto dei ricorsi anche per gli altri imputati, Diego Di Simone, condannato a 5 anni, e Marco De Angelis, condannato a 3 anni e 3 mesi.