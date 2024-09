Neonati sepolti in giardino a Parma, arrestata la madre

I carabinieri hanno arrestato Chiara, la ventiduenne accusata di aver ucciso due neonati, a distanza di un anno, dopo averli partoriti nella sua casa di Vignale di Traversetolo.

Le indagini, dunque, arrivano a una svolta, dopo un mese e mezzo di misteri, di poche risposte e molte domande dal ritrovamento, il 9 agosto, del primo corpicino. A segnalarlo era stata la nonna della giovane madre, mentre la nipote era partita con la famiglia per una vacanza all’estero. La ragazza lo aveva partorito due giorni prima, è stato ricostruito in seguito. La Procura di Parma ha spiegato che avrebbe fatto tutto da sola: nessuno sarebbe stato a conoscenza della sua gravidanza, nemmeno la famiglia né il padre del bimbo, un giovane del paese; non è stata seguita da un ginecologo e avrebbe partorito in solitudine, senza l’aiuto di nessuno. Poi avrebbe sepolto il cadavere. Interrogata, avrebbe riferito di aver pensato che il piccolo fosse nato morto. Ma gli inquirenti, coordinati dal pm Francesca Arienti, sono convinti che non sia così: gli accertamenti medico legali hanno detto che ha respirato.