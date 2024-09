La strage in famiglia, parla la psichiatra Dell’Osso: «La maschera del bravo ragazzo frutto di un camuffamento»

Una strage che si presenta come un omicidio efferato per mano del classico «bravo ragazzo», inappuntabile a scuola, con vari amici e che non aveva mai dato in precedenza, a quanto riferito, segnali di stranezza o allerta. Per la presidente della Società italiana di psichiatria (Sip), Liliana Dell’Osso, al momento sono ancora troppo pochi gli elementi noti per poter ipotizzare il profilo della personalità del 17enne che a Paderno Dugnano ha ucciso i genitori ed il fratello minore, ma sicuramente, rileva la studiosa, «colpisce la sua lucidità e apparente normalità: in realtà potrebbero essere i tratti di una “maschera” assunta per nascondere un proprio profondo disagio interiore, quello che in psichiatria definiamo il fenomeno del “camouflaging”, ovvero il camuffamento».

In relazione a casi precedenti, spiega la psichiatra all’Ansa, «sappiamo che nella maggior parte degli omicidi familiari la motivazione del delitto non è di origine psicopatologica, anche se spesso i difensori sollevano immediatamente il dubbio di una qualche forma di infermità mentale». In realtà «ci si può trovare dinanzi ad una casistica ampia, che va dalla personalità disturbata ma non patologica al soggetto malato grave. Negli anni abbiamo avuto infatti una serie di casi diversi. Si va dall’omicidio Carretta, con il soggetto affetto da patologia grave di schizofrenia paranoide, al caso di Pietro Maso per il quale invece si è accertato un disturbo narcisistico di personalità, ad altri casi in cui vengono evidenziati tratti abnormi e fuori dagli schemi in soggetti che per altri versi si presentano come normali».