Riparata la rete idrica nell'acquedotto Nuovo Scillato colpita dai fulmini, sarà riattivata gradualmente l'erogazione

È stata riparata, ieri pomeriggio, la perdita idrica che si è attivata sull’acquedotto Nuovo Scillato, in territorio di Termini Imerese, in seguito al maltempo e all’eccezionale quantità di fulmini di mercoledì 28 agosto. Lo rende noto l’Amap.

Per minimizzare i disservizi ai Comuni della fascia costiera orientale e ai distretti meridionali di Palermo, è stato deciso di riattivare immediatamente l’adduttore e di rimandare le riparazioni delle perdite di minore entità. Già dalle prime ore di oggi si è proceduto alla riattivazione delle consegne idriche ai Comuni della fascia costiera orientale e al distretto Bandita - Favara - Galletti di Palermo.

Per il Comune di Villabate la normale distribuzione alle utenze sarà ripristinata nella giornata di domani, mentre per il Comune di Ficarazzi potrebbero verificarsi, anche in data odierna, dei cali di pressione in rete. Per gli altri Comuni già dalla mattinata di oggi è stato riattivato il servizio di distribuzione con possibilità di qualche minimo disservizio. A seguito della riattivazione dell’erogazione si potranno verificare fenomeni transitori consistenti in lievi incrementi delle torbidità delle acque distribuite in rete che tenderanno a normalizzarsi in breve tempo.