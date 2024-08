Giornalisti accusati di stupro di gruppo, per i legali «ricostruzione falsa» e «denuncia infondata»

Il quotidiano La Verità pubblica la notizia che Sara Giudice, inviata di Piazza Pulita, e Nello Trocchia, giornalista di Domani, sono stati denunciati per violenza sessuale di gruppo da una collega che li accusa di averla drogata per poi abusarla. «Stupro di gruppo, bufera a La7 e Domani», il titolo di prima pagina. Il giornale aggiunge che il pm ha chiesto l’archiviazione, ma la vittima ha fatto ricorso per ottenere il giudizio.

I legali dei due giornalisti accusati, Grazia Volo e Virginia Ripa di Meana, replicano in una nota affermando che l’articolo si riferisce a «una dolorosa vicenda privata che riguarda Sara Giudice e Nello Trocchia e una terza parte denunciante» e segnalano «che la procura della Repubblica di Roma, dopo approfondite indagini durate diversi mesi, ha deciso di non esercitare l’azione penale e per questo ha chiesto l’archiviazione nei confronti di Trocchia e Giudice».