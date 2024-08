In 4 in una Smart, muore una bambina di 8 anni in Campania: il conducente senza patente era appena uscito dal carcere

Senza patente alla guida di un’auto non assicurata, omologata per due ma con quattro persone a bordo: c’è un lungo elenco di irregolarità all’origine dell’incidente che è costato la vita a una bambina di appena 8 anni e che ha portato all’arresto per omicidio stradale l’uomo che era alla guida, il compagno della madre della piccola, che era uscito il giorno prima dal carcere.

L’auto dove si trovava la bambina si è ribaltata, poco dopo le 5 di mattina, a Giugliano, in Campania, lungo la via Domitiana, all’altezza del numero 99. I carabinieri, intervenuti sul posto, fin da subito hanno riscontrato una serie di anomalie. A cominciare dal numero delle persone a bordo della Smart Fortwo: ben quattro, una mamma e le sue bimbe di 8 e 16 anni, ed al volante il compagno della donna. Chi guidava - Francesco D’Alterio, di 47 anni - non aveva la patente e la vettura non era nemmeno assicurata. Non solo. Dagli accertamenti svolti è risultato che l’uomo era stato scarcerato ieri: era dentro per furto.