Ascoli, muore un bimbo di 4 anni colpito da un fusto metallico in garage

Un bimbo di 4 anni è morto dopo essere stato colpito in pieno da un pesante fusto metallico, precipitato da uno scaffale, mentre era nel garage di casa in compagnia del padre. Quello che sembra essere un incidente domestico è avvenuto questa mattina ad Acquasanta Terme, nel Piceno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno provato a lungo di rianimare il bimbo, che è morto per le conseguenze del gravissimo trauma toracico che aveva riportato. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri e il magistrato di turno.