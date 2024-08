Piove ma non basta a risolvere la siccità, gli agricoltori provano a salvare il salvabile

E l’acqua dal cielo, alla fine, arrivò: la prima, vera pioggia della stagione per il versante centro-occidentale e centro-meridionale dell’Isola. Ma per adesso con intensità ed estensione minore di quanto previsto, «e comunque non tale da mitigare la situazione nei campi, dove i danni della siccità sono ormai irrecuperabili». A rimarcarlo è Paolo Ganduscio, agronomo e agrumicoltore di Ribera, che in attesa della seconda irrigazione di soccorso dell’anno, disposta venerdì scorso dalla Regione per le arance Dop dell’areale (le Riberelle) nonché per le pesche Igp di Bivona, conferma quanto spiegato al nostro giornale dal firmatario della stessa ordinanza, il direttore del Dipartimento regionale dell’Agricoltura, nonché commissario delegato per l’emergenza idrica nel settore, Dario Cartabellotta: «dopo mesi di caldo anomalo e precipitazioni prossime alle zero, buona parte del nuovo raccolto è già spacciata, tanto che qui non si parla più di salvare la produzione ma le piante, in fortissima sofferenza».