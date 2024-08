Quattordici incendi in Sicilia: impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della Protezione civile

Sono stati 14 gli incendi in Sicilia che hanno visto impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della Protezione civile. Tre ad Agrigento, tre a Catania, quattro a Messina, due a Palermo, uno a Ragusa e uno a Siracusa.

Nel messinese nel capoluogo in contrada Cumia superiore, a Naso in contrada Gorna, a Reitano in contrada Casa Russo, a Castroreale in contrada Bafia. Fiamme nel catanese a Caltagirone in contrada Zotte e Casello scala, a Bronte in contrada Dagala Inchiusa, nell’agrigentino a Burgio in contrada Marco Lo Presti, a Naro in contrada Solfarati, e nel capoluogo in contrada Mendolito, nel palermitano a Termini Imerese e Marineo in contrada Stretto di Marineo, nel ragusano a Scicli in contrada Pisciotto e nel siracusano a Cassaro in contrada Cava Signore.