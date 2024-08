Sedici incendi in Sicilia, sei nella provincia di Messina

Sono stati sedici gli incendi che hanno bruciato boschi ed ettari di macchia mediterranea in Sicilia. Cinque a Catania, sei a Messina, e uno rispettivamente ad Agrigento, a Caltanissetta, a Palermo, a Ragusa e Siracusa. Nel catanese a Castiglione di Sicilia in contrada Mitogio e contrada Carranco, a Randazzo in contrada Malaterra e in contrada Dagalalonga, a Biancavilla in contrada Dieci Salme.

Nel messinese a Francavilla di Sicilia in contrada Mancusa, a Molo Alcantara in contrada Vulcanello di Mojo, a Naso in contrada Gorna, a Roccella Valdemone in contrada Pillera, a Tortorici in contrada Sciara, ad Alcantara Li Fusi in contrada Incaretto. Fiamme nel nisseno a Mazzarino in contrada Alzacuda, nell’agrigentino in contrada Petrusa, nel palermitano a Monreale in contrada Giancaldara, nel ragusano a Vittoria in contrada Fiera Emaia di sotto, e infine nel siracusano a Sortino in contrada Santa Sofia a Rasso.