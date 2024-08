Lo sfogo di Amanda Knox: «Il sistema giudiziario mi tormenta da 17 anni»

Amanda Knox di nuovo contro il sistema giudiziario italiano: «Mi tormenta da 17 anni», ha scritto su X dopo le motivazioni della sentenza di condanna per calunnia ai danni di Patrick Lumumba nell’ambito di uno dei filoni scaturiti dal processo per l’omicidio di Meredith Kercher (per il quale è stata definitivamente assolta) avvenuto a Perugia la sera del primo novembre 2007. «Inequivocabilmente non ero presente a casa mia, quando Meredith è stata assassinata. Non sono stata coinvolta e non so più di quanto si possa dedurre dalle prove. E state tranquilli: tornerò in Cassazione per combattere questa cosa», ha sottolineato.

Parole che arrivano a pochi giorni dalle motivazioni della sentenza della Corte d’assise d’appello di Firenze che le ha inflitto per la calunnia tre anni di reclusione, già scontati con i quasi quattro passati in carcere prima di essere assolta, poi definitivamente, per il delitto del quale si è sempre proclamata estranea. Il processo è stato celebrato dopo il riconoscimento della violazione dei suoi diritti di difesa e il rinvio disposto dalla Cassazione per «porre rimedio». Al centro il memoriale scritto dalla trentasettenne di Seattle la mattina del 6 novembre dopo il fermo per l’omicidio. Per giudici di Firenze Knox accusò «ingiustamente» Patrick Lumumba, un innocente, dell’omicidio di Meredith Kercher «per uscire dalla scomoda situazione in cui si trovava». I giudici hanno ritenuto che si trovasse «all’interno della casa al momento dell’omicidio e quindi ben sapeva» che lui «non c’era».