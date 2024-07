Incendi in Sicilia, interventi dei forestali e vigili del fuoco in sette roghi

Sono sette gli incendi divampati oggi in Sicilia che hanno visto impegnati i forestali, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Due ad Agrigento, uno a Caltanissetta, uno a Enna, due a Messina, due a Palermo. Nell’agrigentino a Burgio in contrada Gallina, a Santa Margherita di Belice in contrada Dragonara, nel messinese a Gioiosa Marea in contrada Russa e a Letojanni, due nel palermitano uno a Trappeto in contrada Città Mercato e un secondo a Montemaggiore Belsito in contrada Viscardo. Roghi nell’ennese nel capoluogo in contrada Casa Zagaria e nel nisseno nel capoluogo in contrada Capodarso.