Reggio Calabria, l'elicottero dei vigili del fuoco tocca la pista al decollo e va in fiamme: i due piloti riescono a salvarsi

Un vigile del fuoco leggermente ferito e un altro illeso nell’incidente che nel primo pomeriggio di oggi, 22 luglio, ha coinvolto un elicottero antincendio all’aeroporto di Reggio Calabria. Il velivolo, un Erickson S64, ha toccato la pista in fase di decollo ed ha preso fuoco.

Poco prima delle 16, il mezzo si stava alzando per un’operazione antincendio, quando è improvvisamente scivolato d’ala prendendo fuoco nel contatto con il terreno. I due piloti sono riusciti a scappare dal velivolo in fiamme e sono stati ricoverati agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Il personale del raggruppamento dei vigili del fuoco in servizio al Tito Minniti è prontamente intervenuto, circoscrivendo l’incendio. Il volo per Milano-Linate di Ita delle 17 ha subito un ritardo a causa delle operazioni di soccorso, per le quali è stato necessario usare la piazzola di sosta riservata agli aerei.

Sono stati gli stessi piloti a interrompere le procedure di decollo dell’elicottero, avendo notato le fiamme in cabina. Con prontezza sono riusciti a bloccare il velivolo, riuscendo ad allontanarsi prima che il fuoco lo avvolgesse interamente. L’elicottero è stato completamente distrutto dalle fiamme dopo essersi ribaltato.