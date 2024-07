L'estate nera degli italiani, fra maltempo al centro, incendi in Sardegna e Sicilia e una coda di 10 km sulla A1

Temporali e fulmini nel centro della Penisola, ma anche caldo. Incendi e afa al sud, con le due isole maggiori assediate dalla fiamme e la macchina antincendio nazionale chiamata a un superlavoro. È un’estate particolare e difficile quella del 2024 con l’Italia divisa quasi in due, temperature record, maltempo a macchia di leopardo e disagi per i cittadini. Come per quelli che si sono trovati in coda sulla A1, attorno alle 13, nel tratto verso nord vicino al casello di Valdarno, in Toscana, a causa di un incidente che ha coinvolto tre auto e causato con tre feriti. Mentre nella stessa zona i fulmini avevano danneggiato la linea ferroviaria dell’alta velocità, con gli immancabili ritardi nel nodo di Firenze, gli automobilisti hanno patito l’afa nelle auto sotto il sole cocente e sono stati rifocillati con bottigliette d’acqua dagli uomini della società Autostrade. Tra i viaggiatori anche tante famiglie che si spostavano per le vacanze e che sono rimaste intrappolate in una fila di circa 10 km: la situazione è tornata regolare soltanto in serata.

Caldo e roghi, invece, in Sardegna. Nel Nuorese, secondo le prime stime sono andati in fumo, in 24 ore, circa 400 ettari di bosco e macchia mediterranea. Alcune aziende zootecniche sono state devastate dal fuoco con decine di capi morti (nella foto). Bruciati non solo lentischi e macchia mediterranea ma anche oliveti secolari a Orotelli, dove ieri tutti e sei gli elicotteri della flotta regionale hanno operato insieme a due Canadair in una zona impervia. Oggi il rogo, sulle cui cause sta già indagando il nucleo di polizia giudiziaria del corpo forestale regionale, è stato spento anche grazie a due Canadair e la zona è stata sorvolata dai droni per constatare la devastazione. I velivoli dei vigili del fuoco e della Forestale sono stati impegnati anche nel Sassarese, a Pozzomaggiore, per un altro fronte di fuoco divampato ieri e che oggi, alimentato dal forte vento di maestrale, ha ripreso la sua corsa verso aziende agricole e boschi. «La macchina antincendi della Regione sta dando risposte a tutte le chiamate di incendi ma la situazione di questi giorni è molto critica - spiega l’assessora regionale dell’Ambiente Rosanna Laconi - tutta la flotta regionale e le squadre a terra sono state concentrate sui roghi, altrimenti avremmo avuto situazioni ancora peggiori».