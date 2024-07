Incendi in Sicilia, il senatore Lorefice: «Bisogna denunciare i delinquenti che appiccano i roghi»

La Sicilia stamattina si è svegliata in ginocchio, piegata da incendi e con il rumore dei Canadair. Sulla questione interviene il senatore del M5S Pietro Lorefice. «Roghi causati da chi non ha scrupoli a mettere in pericolo persone, animali, interi ecosistemi, da chi non sa cosa sia la basica civiltà, da chi invece conosce bene la parola delinquenza - dice Lorefice -. Tutto ciò è intollerabile. Ed è per questo che lancio un appello a tutti i siciliani: se sapete, denunciate. Anche tramite me oltre che alle autorità competenti. Anche in forma anonima. Denunciate questi sciacalli. Non permettiamo che l’odio di pochi imbecilli distrugga ciò che più amiamo. Difendiamo uniti la nostra Sicilia».